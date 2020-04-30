وزير العدل البريطاني: لن نتمكن من بلوغ الخطة المحددة حاليا بخصوص كورونا

رجح وزير العدل البريطاني روبرت باكلاند أن لا تتمكن الحكومة من إتمام مخططها الموضوع حيال إجراء 100 ألف اختبار يوميا لفيروس كورونا بحلول نهاية أبريل الجاري.

وقال باكلاند لقناة بي بي سي التلفزيونية، اليوم الخميس، "حتى لو لم يتحقق ذلك فنحن في طريقنا لتحقيقه وزيادة هذا المعدل (100 ألف اختبار يوميا)"

إقرأ المزيد

وتم إجراء 52429 اختبارا يوم الأربعاء ، وفقا لأحدث الأرقام ، مما يبدو أن بريطانيا لن تتمكن من تحقيق الهدف الذي حددته وزارة الصحة، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وألمح وزير العدل إلى أنه لن يتم حاليا التطرق وبحث موضوع تخفيف إجراءات العزل المفروضة في البلاد حتى تصبح آمنة كليا.

من جانب آخر قال الوزير إنه تم إطلاق سراح 40 سجينا، وفقا للظروف الصحية، من أصل 4000 سجين تم تحديدهم في قوائم للإفراج المبكر عنهم بعد أن سيطرت الحكومة بشكل أفضل على انتشار الفيروس في السجون، منوها بأن الوضع الصحي في السجون حاليا أفضل مما كان عليه منذ شهر.

المصدر: وكالات