زيادة قياسية بعدد مصابين كورونا في البرازيل والوفيات بلغت 5466

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ارتفع بصورة قياسية الأربعاء، ووصل إلى 78162 بالمقارنة مع 71886 الثلاثاء.

وذكرت الوزارة، أن عدد المتوفين بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغ 449 شخصا.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات حتى الأربعاء 5466 حالة في البرازيل، التي انضمت أمس الثلاثاء إلى قائمة ثماني دول أخرى زاد عدد الوفيات فيها عن الصين التي انطلق منها الفيروس.

المصدر: رويترز