فلسطيني سوري يصر على الترشح للرئاسة الأمريكية: يجب أن يكون للناخبين خيار غير ترامب وبايدن

تجاهل النائب الفلسطيني السوري عضو الكونغرس عن ولاية ميشيغن جاستن عماش، المخاوف السياسية بشأن قرار الترشح لسباق الرئاسة الأمريكية بصفته لبراليا.

وأصر عماش على أن الناخبين يجب أن يكون لديهم خيار في الاقتراع في شهر نوفمبر القادم ليختاروا مرشحا آخر غير الرئيس ترامب ونائب الرئيس السابق جو بايدن.

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وصرح عماش: "هناك ملايين الأمريكيين الذين لا يمثلهم دونالد ترامب أو جو بايدن، والذين لا يمثلهم الجمهوريون أو الديمقراطيون.. وهؤلاء الملايين من الأمريكيين يستحقون الاختيار في الاقتراع.. ومن السخافة أن نقول، حسنا، يجب ألا نسمح بمرشح آخر للمشاركة في الاقتراع".

وقال: "يمكننا دائما القول إن الانتخابات القادمة هي الوقت المناسب، أو الانتخابات التي تليها.. لكن الحقيقة هي أن النظام لن يتغير ما لم يصعد الناس خطوة إلى الأعلى".

وشدد على أن معاداة شخص ما لتقديمه عرضا من طرف ثالث للبيت الأبيض هو شكل من أشكال "قمع الناخبين".

وأضاف: "إذا كان الناس يريدون التصويت لشخص ما، فيجب عليهم التصويت لهذا الشخص... إذا لم يرغبوا في التصويت لهذا الشخص، فلن يصوتوا له.. ولكن لا لقمع الناخبين بشكل أساسي من خلال حرمان الناس من المزيد من المرشحين في الاقتراع.. يبدو ذلك سخيفا حقا، وبصراحة، معاديا لأمريكا".

This election is too important for Donald Trump or Joe Biden to be running for president. But they have the right to run like anyone else. The answer to bad candidates is not to keep others off the ballot, but rather to give the people honest, practical, and capable alternatives. — Justin Amash (@justinamash) April 29, 2020

وعماش، المحافظ الذي يقضي فترة ولايته الخامسة في مجلس النواب، ترك الحزب الجمهوري العام الماضي خوفا من الاتجاه الذي سلكه الحزب في عهد ترامب.

We’re ready for a presidency that will restore respect for our Constitution and bring people together. I’m excited and honored to be taking these first steps toward serving Americans of every background as president. — Justin Amash (@justinamash) April 29, 2020

يذكر أن عماش، ابن لأب فلسطيني وأم سورية وعمره 40 عاما.

المصدر: موقع "ذي هيل"