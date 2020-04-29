وزير الصحة الألماني: قادرون على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن كورونا

قال وزير الصحة الألماني ينس شبان الأربعاء، إن بلاده قادرة على إجراء 900 ألف اختبار للكشف عن فيروس كورونا المستجد أسبوعيا، على أن تشمل العاملين الصحيين في المقام الأول.

وقال ينس شبان في مؤتمر صحفي في برلين: "اليوم لدينا نظريا قدرة تبلغ حوالي 900 ألف اختبار أسبوعيا شريطة توفر المواد اللازمة لهذه الاختبارات".

إقرأ المزيد

وأضاف: "تجري البلاد حاليا 470 ألف اختبار أسبوعيا، وهذه القدرة يمكن أن تساعد في منع تفشي الفيروس بين الطاقم الطبي في المستشفيات أو في مراكز رعاية المسنين".

وتابع: "أعتقد أنه من المهم جدا أن نرى، بعد ما حققناه في الأسابيع الأخيرة، أن الخطر الأكبر لتفشي الفيروس هو على النظام الصحي"، متمنيا أن تجرى هذه الاختبارات بالطريقة "الأكمل ولتحقيق أفضل وقاية".

وأوضح أن تعديلات أدخلت على القانون ومعايير الاختبار لدى معهد روبرت كوخ، الهيئة الصحية في البلاد، لأخذ ذلك في الاعتبار، حيث صرح معهد كوخ بأن معدل الإصابة الذي تراقبه السلطات السياسية عن كثب، هو حاليا 0.9، مما يعني أن 10 أشخاص يحملون الفيروس يصيبون 9 آخرين، علما أن تدني المعدل دون 1.0 مؤخرا شجع حكومة أنغيلا ميركل على تخفيف تدابير الاحتواء.

ومنذ الأسبوع الماضي، فتحت المتاجر التي تبلغ مساحتها أقل من 800 متر مربع، وفي بعض المناطق استأنف طلاب المدارس الإعدادية والثانوية الدراسة.

ووفقا لأحدث أرقام معهد كوخ ليوم الأربعاء 29 أبريل، بلغ عدد الإصابات 157641 بزيادة 1304 عن اليوم السابق، وتوفي أكثر من 6100 شخص بسبب الفيروس.

المصدر: أ ف ب