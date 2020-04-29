بعد 3 أشهر من الإغلاق.. الصين تعتزم فتح "المدينة المحرمة"

أعلنت الصين أنها ستعيد فتح "المدينة المحرمة" اعتبارا من يوم الجمعة بعد إغلاقها لمدة 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، في إشارة إضافية إلى سيطرة الصين على انتشار الفيروس على أراضيها.

وكانت السلطات قد أغلقت في 25 يناير جميع مناطق الجذب السياحي ومن بينها القصر الإمبراطوري الشاسع الذي يقع بمحاذاة ساحة تيانامين في إطار اجراءات احتواء الفيروس.

وأعلن متحف القصر الذي يدير المدينة المحرمة الأربعاء أنه سيعاد فتحها اعتبارا من 1 مايو، مع تحديد عدد الزوار بخمسة آلاف يوميا مقابل 80 ألف قبل انتشار الوباء.

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وستفرض السلطات على الزوار ارتداء الكمامات وإظهار معلومات صحية خاصة على تطبيق خاص على الهاتف المحمول، إضافة إلى فحص الحرارة ومراعاة للتباعد الاجتماعي بمعدل متر بين الشخص والآخر، وبعد نصف ساعة من الإعلان تم حجز نحو 2500 تذكرة في 1 مايو، وفقا لموقع التذاكر.

وفي حين أن معظم دول العالم ما زالت تفرض إجراءات العزل، تواصل الصين استئناف العمل وتعيد فتح المدارس ورفع القيود المفروضة على الحركة مع انخفاض عدد الإصابات وعدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة منذ أسبوعين، وأعلنت بكين في وقت سابق أن متاحف بكين سيعاد فتحها تدريجيا اعتبارا من 1 مايو.

كما خفضت بكين حالة الطوارئ من أعلى مستوى ورفعت شروط الحجر الصحي على المسافرين المحليين من المناطق "المنخفضة المخاطر".

وذكرت قناة "سي سي تي في" الصينية أن الوافدين على بكين من بؤرة تفشي الفيروس في مقاطعة هوباي، بالإضافة إلى المسافرين القادمين من الخارج لا يزال يفرض عليهم استكمال الحجر الصحي لمدة 14 يوما.

المصدر: أ ف ب