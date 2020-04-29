حاملة "تيودور روزفلت" الأمريكية تستعد للعودة إلى البحر

يجري حاليا تجهيز حاملة "تيودور روزفلت" الأمريكية التي انتشر بين بحارتها فيروس كورونا المستجد، من أجل العودة إلى تنفيذ مهامها، بعدما رست لأسابيع في قاعدة بغوام، غرب المحيط الهادئ.

وقالت البحرية الأمريكية في بيان صدر عنها: "يجب أن يكون الـ4000 بحار قد أكملوا فترة الحجر الصحي، أو العزل، وأن تأتي اختبارات فيروس كورونا لهم سلبية مرتين، كي يعودوا إلى السفينة".

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ولم يبق سوى نحو 700 بحار على متن السفينة لأداء واجبات حساسة، وسيغادرون الآن إلى الحجر الصحي.

وأثبتت الفحوص إصابة 969 بحارا ضمن أفراد الطاقم الذين كانوا على متن الحاملة الشهر الماضي.

وكان وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، قد أكد أنه ينظر في طلب إعادة قائد حاملة الطائرات "تيودور روزفلت" للخدمة، والذي أعفي من منصبه مطلع أبريل الجاري، بسبب تحذيره من تفشي فيروس كورونا.

وقال إسبر: "الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت لدراسة الطلب المقدم".

وأوصى عدد من قادة البحرية الأمريكية في طلب تقدموا به إلى وزير الدفاع بإعادة قائد الحاملة إلى الخدمة.

المصدر: د ب أ