وفاة أول شرطي عربي بفيروس كورونا في نيويورك

أفاد الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي محمد العالم، بوفاة أول شرطي ينتمي للجالية العربية جراء فيروس كورونا بمدينة نيويورك.

وأضاف الصحفي المصري أن الشرطي يدعي محمد شرودي ويعمل قائدا لشرطة المرور بأحدى مقاطعات مدينة نيويورك، وقد توفي بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا وتدهور حالته الصحية.

وأكد أنه تمت إقامة صلاة الجنازة على المتوفي بأحد مساجد مدينة نيويورك بحضور عائلته وإقامة جنازة عسكرية رسمية له.

وأضاف أنه حتى الآن يوجد أكثر من 4500 فرد في شرطة نيويورك ثبتت إصابتهم بالفيروس، وعاد أكثر من نصفهم إلى العمل بعد شفائهم.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT