بريطانيا.. وفيات فيروس كورونا اليومية تعاود ارتفاعها

قفز المعدل اليومي للوفيات في بريطانيا جراء فيروس كورونا مجددا اليوم الأربعاء بواقع 765 حالة، بعد أن سجلت البلاد أمس 586 وفاة.

وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة المتحدة ارتفع إلى 26097 حالة.

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وارتفعت حصيلة الوفيات في بريطانيا المسجلة اليوم، بعد إضافة المتوفين خارج المستشفيات والمراكز الصحية من المسنين في دور العجزة.

كما أظهرت الأرقام الجديدة أن بريطانيا سجلت ثانية أعلى حصيلة رسمية للوفيات في أوروبا بسبب فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن وزير الصحة البريطاني أكد يوم الثلاثاء، أن فحوصات فيروس كورونا شملت أكثر من 73 ألف شخص في البلاد يوميا.

وأعلن عزمه على توسيع دائرة الأشخاص الذين ستكون اختبارات الكشف عن كورونا متاحة لهم وبينهم المواطنون فوق سن الـ65 الذين يعانون من أعراض العدوى، وجميع الأشخاص المقيمين في دور رعاية المسنين.

المصدر: وكالات