بكين وسيئول تطبقان نظام "المسار السريع" لتيسير عبور رجال الأعمال في ظل كورونا

اتفقت سيئول وبكين اليوم الأربعاء على تفعيل آلية جديدة للتعاون الثنائي في ظل إجراءات الحجر الصحى لمواجهة فيروس كورونا، وأطلقتا نظاما ميسرا لعبور رجال الأعمال المتبادل.

وعقد الطرفان حسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية الرسمية اليوم اجتماعا ثانيا على مستوى المدراء، لبحث التعاون في إجراءات الحجر الصحي، حيث تم الاتفاق على تطبيق نظام المسار السريع الذي يبسّط ويسرّع إجراءات دخول رجال الأعمال من كوريا الجنوبية والصين اعتبارا من 1 مايو، بهدف ضمان الأنشطة الاقتصادية الأساسية بين البلدين.

وسيطبق هذا النظام الجديد 10 مدن ومقاطعات صينية، لكن العمل به لن يتم إلا في خمس مدن ومقاطعات لمدة محددة، مثل مدينة شنغهاي ومقاطعات لياونينغ وشاندونغ وجيانغسو وآنهوي التي يمكن الوصول إليها حاليا عن طريق رحلات منتظمة بين كوريا الجنوبية والصين.

وسيتمكن رجال الأعمال الكوريون الحاملون لرسالة الدعوة التي أصدرتها الحكومات المحلية الصينية والتأشيرة الصادرة عن السفارة أو القنصلية الصينية في كوريا الجنوبية من دخول تلك المناطق الصينية التي ستطبق المسار السريع دون إجراءات الدخول المعقدة.

وينبغي على أي رجل أعمال كوري راغب في زيارة تلك المناطق دون إجراءات الدخول المعقدة، أن يراقب صحته بنفسه لمدة 14 يوما على الأقل قبل مغادرة الوطن وأن يحصل على شهادة طبية صادرة عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية الكورية تثبت عدم إصابته بالفيروس في غضون 72 ساعة من إقلاع الطائرة المتجهة إلى الصين.

المصدر: يونهاب