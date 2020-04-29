منظمة الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة لها غدا الخميس
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أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة غدا الخميس 30 أبريل.
وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وفقا للقواعد الدولية في مجال الرعاية الصحية، سأعقد اجتماعا جديدا للجنة الطوارئ غدا، لأن 3 أشهر مرت منذ لحظة إعلان الدرجة القصوى من حالة الطوارئ".
وأضاف أن اللجنة ستقيّم تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشي وباء كورونا، وستقدم توصيات معدلة.
يتبع...