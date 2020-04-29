منظمة الصحة العالمية تعلن عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة لها غدا الخميس

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، عن عقد اجتماع للجنة الطوارئ التابعة للمنظمة غدا الخميس 30 أبريل.

وقال غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "وفقا للقواعد الدولية في مجال الرعاية الصحية، سأعقد اجتماعا جديدا للجنة الطوارئ غدا، لأن 3 أشهر مرت منذ لحظة إعلان الدرجة القصوى من حالة الطوارئ".

وأضاف أن اللجنة ستقيّم تطورات الأوضاع المتعلقة بتفشي وباء كورونا، وستقدم توصيات معدلة.

يتبع...