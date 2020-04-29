كورونا.. بكين تخفض حالة الطوارئ المفروضة بسبب كورونا بدءا من 30 أبريل

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأربعاء، أنها ستخفض مستوى الرد الطارئ على تفشي فيروس كورونا، في العاصمة بكين، من المستوى الأعلى إلى المستوى الثاني بداية من 30 أبريل.

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وقال تشن بي نائب السكرتير العام لحكومة بلدية بكين في مؤتمر صحفي، إن هذا القرار اتخذ بعدما لم تشهد المدينة حالات إصابة مؤكدة بالفيروس، سواء كانت حالات محلية أو وافدة لمدة 13 يوما على التوالي.

وكانت بكين فعلت في 24 يناير، المستوى الأعلى للرد الطارئ الخاص بالصحة العامة لاحتواء تفشي المرض.

وسجل البر الرئيسي الصيني 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس الثلاثاء، في آخر حصيلة مقارنة مع ست حالات قبلها بيوم، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة في البلاد حتى الآن إلى 82858.

وظل عدد الوفيات في البر الرئيسي بسبب المرض دون تغيير عند 4633.

المصدر: شينخوا