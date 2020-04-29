إصابة رئيس حكومة إفريقية و3 من وزرائه بكورونا

أكد نونو غوميز نابيام، رئيس وزراء دولة غينيا بيساو الواقعة في غرب إفريقيا، أنه أصيب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وذكر نابيام أن نتائج فحص كورونا الذي خضع له جاء إيجابيا، ووضع قيد الحجر الصحي المنزلي.

وأشار رئيس الحكومة إلى أنه في حالة طيبة ووصل فريق من وزارة الصحة إلى مقر إقامته لأخذ العينات من ذويه والذين تفاعلوا معه مؤخرا.

من جانبها، أعلنت وزارة الصحة عن تشخيص إصابة ثلاثة وزراء في حكومة نابيام أيضا بكورونا، بينهم وزير الداخلية بوتشي كاندي.

وصرح وزير الصحة العامة أنطونيو ديونا أن الوزراء المصابين معزولون داخل فندق في العاصمة بيساو، دون تقديم معلومات عن حالتهم.

وسجلت في غينيا بيساو حتى اليوم أكثر من 73 إصابة بكورونا وحالة وفاة واحدة، ضحيتها مسؤول بارز في الشرطة.

المصدر: وكالات