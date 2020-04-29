أقوى كتل البرلمان الأوروبي تطالب بإعداد خطط مسبقة لإعادة فتح الحدود

تقدمت كتلة مؤثرة في البرلمان الأوروبي إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، بطلب إعداد خطط منسقة لإعادة فتح الحدود التي أغلقت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد نواب مجموعة الديمقراطيين المسيحيين وهي المجموعة الأكبر والأكثر نفوذا في البرلمان الأوروبي، في بيان صدر عنهم اليوم الأربعاء، على ضرورة "إعادة تشغيل وسائط النقل ورفع قيود السفر"، مشيرين إلى أنه يجب أن تعمل السلطات المعنية في الدول الأعضاء بمسؤولية وعناية على تحقيق هذا الهدف.

وجاء هذا النداء بالتزامن مع الاجتماع الافتراضي الذي سيجمع اليوم وزراء النقل في الدول الأعضاء.

غير أن الموقف لا يزال غامضا، بشأن رفع القيود المفروضة على تحركات المواطنين الأوروبيين داخل دولهم وعبر حدود الاتحاد الداخلية، حيث تعمد كل دولة للتحرك وفقا لسيناريوهات خاصة وتطورات الوباء على أراضيها، ما يزيد من تعقيد الوضع بالنسبة لقطاعات السياحة والفنادق وغيرهما.

المصدر: آكي