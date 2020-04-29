المفوضية الأوروبية: نأمل بفتح الحدود الداخلية في أقرب وقت

عبرت المفوضية الأوروبية عن أملها، بأن تتمكن دول الاتحاد من رفع قيود السفر المفروضة على خلفية تفشي وباء كورونا، وفتح الحدود بين دول الاتحاد بأقرب وقت، تمهيدا لفتح الحدود الخارجية.

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جاء هذا التصريح على لسان نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية فيرا يوروفا في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء إثر اجتماع حول كيفية مساعدة قطاعي النقل والسياحة في الاتحاد على مواجهة تداعيات أزمة وباء كورونا.

وقالت المسؤول الأوروبية إن الجهاز التنفيذي للاتحاد سيصدر توجيهات لمساعدة الدول الأعضاء على إعادة تشغيل قطاعات النقل العام قبل فتح حدودها الخارجية، مشيرة إلى ضرورة "إنقاذ" الموسم السياحي.

وشددت يوروفا على أن التحرك نحو إعادة إطلاق قطاعي السياحة والنقل يجب أن يكون مدروسا مع الأخذ في الاعتبار الوضع الوبائي داخل كل بلد على حدة وفي دول الجوار.

ويؤمن القطاع السياحي في أوروبا حوالي 10% من الناتج القومي الإجمالي للاتحاد ويوفر 27 مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

وكانت المفوضية الأوروبية قد حذرت من أن القطاع قد يخسر 50% من مدخوله هذا العام بسبب أزمة كورونا.

وأشارت المفوضية إلى أهمية ضمان المساواة في معاملة المواطنين الأوروبيين عند سفرهم بين الدول الأعضاء، وضمان حقوق المسافرين وتجنب التمييز على أساس الجنسية، بعد فتح الحدود الداخلية للاتحاد.

المصدر: وكالة الأنباء الإيطالية "آكي"