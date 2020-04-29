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زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يطرح إحصائية بديلة لوفيات كورونا في البلاد

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زعيم حزب العمال البريطاني المعارض يطرح إحصائية بديلة لوفيات كورونا في البلاد
Reuters Simon Dawson
زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر
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أعلن زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر، أن إحصائياته تشير إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد أعلى بكثير من البيانات الرسمية.

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وقال ستارمر خلال جلسة للبرلمان اليوم الأربعاء عند سؤاله وزير الخارجية دومينيك راب عن عدد الوفيات: "الحصيلة وصلت إلى 27241 وفاة بكورونا وربما هذا أقل من الواقع بسبب الفارق الزمني".

وذكر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الثلاثاء أن إجمالي الوفيات بالفيروس في المملكة المتحدة  بلغ 21678 حالة، أي أقل بنحو 5,5 ألف من الرقم الذي أورده ستارمر.

المصدر: "رويترز"

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