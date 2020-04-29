مستجدات كورونا عالميا.. تغيير في قائمة الدول الخمس الأكثر إصابة

بلغ عدد مصابي فيروس كورونا في العالم بحلول صباح اليوم نحو 3 ملايين و117 ألفا، بينما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 217168، حسب معطيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

وشهد الثلاثاء 75,1 ألف إصابة جديدة في عودة معدل الإصابات للارتفاع مقارنة مع 69,4 ألف في اليوم السابق، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات اليومية أيضا من 5159 حسب إحصائية أمس إلى 6009 اليوم.

إقرأ المزيد

وتماثل ما مجموعه أكثر من 928 ألف شخص للشفاء بزيادة 32 ألف مقارنة مع 28 ألف أمس.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة الدول الأكثر تضررا بالوباء بعد تجاوزها مليون إصابة و58 ألف وفاة، فيما ارتفعت بريطانيا مع أكثر من 162 ألف إصابة إلى المركز الخامس متجاوزة ألمانيا التي سجلت نحو 160 ألف إصابة حتى الليلة الماضي.

وتبقى روسيا في المركز الثامن من حيث عدد الإصابات مع أكثر من 99 ألف حالة، إضافة إلى 972 وفاة، حسب آخر إحصائية صدرت اليوم.

المصدر: RT