الحرس الثوري: الخليج الفارسي ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنغسيري، إن "الخليج الفارسي ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه"، مشددا على أنه ليس لدى إيران أي أطماع في المنطقة.

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وأضاف تنغسيري خلال لقاء تلفزيوني، بمناسبة "يوم الخليج الفارسي"، أن "البحرين كانت جزءا من الأراضي الإيرانية حتى عام 1970، والكويت أو الكوت تعني مكان نصب الخيام النادرة بالفارسية"، معتبرا أن "ذلك دليل على أن المنطقة كانت تسمى منذ القدم بالخليج الفارسي" وأنه "لا يمكن لأحد أن يغير اسمها"، مشيرا إلى أن "كل الخليج الفارسي ملك لأرض فارس".

وشدد تنغسيري على أنه "ليس لدى إيران أي أطماع في المنطقة" وأنه "يمكن لدولها مد يد الصداقة لبعضها لتأمين منطقة الخليج الفارسي، وطرد الغرباء منها".

وأضاف قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، أن "لدى المرشد الأعلى تعصب بالنسبة للخليج الفارسي، فهو يحثنا على تسمية الجزر فيه بأسمائها الأصلية"، ويقول: بدلا من تسمية جزيرة "أبو موسى" ينبغي إطلاق اسمها الفارسي "بو موسى"، وجزيرة "فاروران" بدلا من تسمية "بني فارور"، وأضاف: "الخليج الفارسي ملك لإيران ولا يمكن لأحد تزوير اسمه".

وختم تنغسيري، بالإشارة إلى أن "أهمية الخليج لا تكمن في النفط والغاز، حيث أن البرتغاليين تواجدوا فيه لمدة 117 عاما ما بين 1205 و 1322 قبل أن يتواجد فيه البريطانيون ثم الأمريكيون.

المصدر: RT