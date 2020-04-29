خبراء من كوريا الجنوبية يكشفون سبب ظهور اختبارات المتعافين من كورونا إيجابية

كشف خبراء صحة في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن المتعافين من فيروس كورونا، قد تظهر نتيجة اختبارات تشخيصهم إيجابية مرة أخرى بسبب بقايا آثار الفيروس التي تم تعطيلها.

ووفقا للمركز الكوري الجنوبي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن عدد من ظهرت نتائج اختباراتهم إيجابية بعد تماثلهم للشفاء، بلغ حتى أمس الثلاثاء، 277 شخصا.

وقالت اللجنة السريرية المركزية للتحكم في الأمراض الناشئة، إن الفيروس لم يتم العثور عليه حيا في هذه الحالات، ما يدحض النظريات القائلة بأن الفيروس يعاد تنشيطه أو التعرض للعدوى مرة أخرى.

وأوضحت اللجنة أن النتائج ظهرت إيجابية لأن بقايا الفيروس ظلت في أجسادهم وظهرت في الاختبار.

وتستخدم البلاد حاليا اختبار تفاعل سلسلة البوليميراز النسخ العكسي (بي سي أر) لتشخيص الإصابة بكوفيد-19 ويعمل هذا الاختبار على إيجاد المعلومات الجينية للفيروس أو الحمض النووي للفيروس (RNA) في العينة المأخوذة من المريض.

وقال خبراء الصحة في كوريا الجنوبية، إن هذا الاختبار حساس جدا، حيث أنه قادر على الكشف عن كمية ضئيلة من الحمض النووي في الخلية حتى بعد شفاء المريض من الفيروس.

وأوضح الخبراء أنه "من الممكن أن تتواجد بقايا الحمض النووي في الخلية حتى بعد شل نشاط الفيروس".

ويزداد القلق مؤخرا من حدوث إصابات مزمنة، في الوقت الذي يحتاج فيه الكثير من المصابين بالفيروس إلى البقاء في المستشفى لأكثر من شهرين حتى الشفاء.

وارتفع العدد الكلي للمصابين في كوريا الجنوبية إلى 10.761 شخصا، فيما تجاوز عدد الوفيات 240 حالة حتى الآن.

المصدر: يونهاب