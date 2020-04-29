روحاني: الخليج سيبقى فارسيا للأبد وليس خليج واشنطن أو نيويورك

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده نجحت في ضمان أمن مياه الخليج، مشددا على أنه "سيبقى فارسيا للأبد وليس خليج واشنطن أو نيويورك".

وجاءت تصريحات روحاني في ما يعرف في طهران بـ"يوم الخليج الفارسي"

وفي هذا السياق قال أبو الفضل شكارجي، المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية للتلفزيون الرسمي إن "الولايات المتحدة ستتلقى صفعة أقوى من ذي قبل في حال اعتدت على المياه الإيرانية ومصالح شعبنا في مياه الخليج"، معتبرا أن تهديد ترامب بتدمير الزوارق الايرانية "يأتي في إطار الحرب النفسية وسعيه لكسب امتيازات في الانتخابات الرئاسية"

وأكد شكارجي أن القوات الأمريكية في الخليج تلوث المياه وتتعرض للصيادين والسفن التجارية ويحق لها العبور من المياه الدولية عندما لا تسبب الأذى للآخرين

المصدر:RT