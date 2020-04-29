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بكين تعلن طرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية

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بكين تعلن طرد مدمرة أمريكية من مياهها الإقليمية
Reuters TYRONE SIU
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أعلن الجيش الصيني أمس الثلاثاء، أن بحريته طرت مدمرة أمريكية "اخترقت المياه الإقليمية" في بحر الصين الجنوبي في واقعة "كان يمكن أن تتسبب بسهولة في وقوع حادث".

وقال متحدث باسم الجيش، حسب صحيفة Global Times الصينية، إن قوات البحرية وسلاح الجو قامت بمتابعة المدمرة الصاروخية الأمريكية "يو إس إس باري" عندما اخترقت المياه الإقليمية الصينية قبالة جزر شيشا، "وراقبت مسارها وحذرتها وطردتها".

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تعلن فيها قيادة المسرح الجنوبي للجيش عن حادث من هذا النوع في نفس يوم وقوعه.

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وأضاف المتحدث أن "الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها الولايات المتحدة تعتبر انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وسيادة الصين ومصالحها الأمنية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تزيد بشكل متعمد حدة المخاطر الأمنية في المنطقة، وحث الحكومة الأمريكية على "التركيز على احتواء تفشي فيروس كورونا في الداخل بدلا من زعزعة الأمن والسلام الإقليميين".

وأعلنت البحرية الأمريكية نهاية الأسبوع الماضي عن إرسال سفينة حربية إلى مضيق تايوان، لإظهار "التزام الولايات المتحدة بأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة للملاحة البحرية".

المصدر: Global Times

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