أردوغان لترامب: أتمنى أن تسهم مساعداتنا الطبية المتواضعة في دعم كفاحكم ضد وباء كورونا

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرفقة مع مساعدات طبية، عن أمله في أن "تسهم هذه المساعدات المتواضعة" في دعم مكافحة وباء كورونا.

وقال أردوغان في رسالته: "كونوا على ثقة بأن تركيا ستواصل كافة أشكال التضامن، مضيفا "أؤمن بقوة أننا سنتقدم بقوة نحو المستقبل في مجال الصحة العامة بفضل الدروس التي استخلصناها من مكافحة هذه الأزمة والإمكانات التي طورناها".

ووصلت طائرة شحن عسكرية تابعة للقوات الجوية التركية، محملة بمساعدات طبية تركية، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، إلى الولايات المتحدة.

وبحسب وكالة "الأناضول" التركية تضم الشحنة 500 ألف قناع، و400 ألف فوطة واقية، وألفي لتر من المطهرات، و500 واق للوجه، و400 كمامة من طراز "N95"، و1500 نظارة واقية.

وافادت الوكالة بأن شحنة المساعدات تمت بتوجيه من الرئيس التركي، لمساعدة الولايات المتحدة التي سجلت أعلى معدل للوفيات والإصابات في العالم من فيروس كورونا المستجد.

المصدر: الأناضول