ارتفاع عدد المصابين بكورونا على متن مدمرة أمريكية إلى 64 مصابا

كشفت تقارير إعلامية عن ارتفاع عدد البحارة الأمريكيين المصابين بفيروس كورونا على متن المدمرة "يو إس إس كيد" إلى 64 شخصا.

وحسب تقارير إعلامية محلية فقد رست المدمرة، بعد ظهر أمس الثلاثاء، في قاعدة بحرية في سان دييغو، بكاليفورنيا.

ويوجد على متن المدمرة حوالي 300 فرد، وحتى ظهر الثلاثاء، تم إجراء اختبار على 63% من أفراد الطاقم، ومن المقرر أن يتم عزل الطاقم في الحجر الصحي.

وفي وقت سابق أصاب فيروس كورونا طاقم حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس ثيودور روزفلت"، عندما كانت في مهمة شرقي المحيط الهادئ.

وأعفت وزارة الدفاع الأمريكية، بريت كروزير، من قيادة الحاملة البالغ عدد أفرادها 5000 فرد، بعد رسالة لاذعة طالب فيها باتخاذ إجراءات أشد للسيطرة على تفشي فيروس كورونا على متن حاملة الطائرات التي يقودها.

المصدر: وكالات