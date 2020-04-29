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تحديد موعد افتتاح الدورة السنوية المؤجلة لأعلى هيئة تشريعية بالصين بسبب تفشي كورونا

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تحديد موعد افتتاح الدورة السنوية المؤجلة لأعلى هيئة تشريعية بالصين بسبب تفشي كورونا
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تفتتح في بكين يوم 22 مايو المقبل الدورة الثالثة لمجلس نواب الشعب بعموم الصين (أعلى هيئة تشريعية) المؤجلة بسبب جائحة الفيروس التاجى، حسبما ذكرت وكالة "شينخوا" الرسمية اليوم.

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ووفقا للوكالة، تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في تشكيلته الـ 13، التي عقدت في بكين في الفترة من 26 إلى 29 أبريل.

يشار إلى أن الدورة الثالثة للجنة المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني (أعلى هيئة تداولية) في تشكيلتها الثالثة عشرة ستبدأ في بكين في 21 مايو.

وكان من المفترض افتتاح الجلسة الثالثة للدعوة للجنة المجلس الاستشاري السياسي للشعب الصيني والدورة الثالثة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في 3 و 5 مارس على التوالي، إلا أنه تم تأجيل انعقاد هذه الدورات التشريعية والاستشارية الهامة بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

المصدر: "تاس"

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