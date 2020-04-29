اليابان تقلد بيل غيتس و5 علماء روس أوسمة أهمها "الشمس المشرقة"

قلدت الحكومة اليابانية مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وسام "الشمس المشرقة" من الدرجة الأولى، وهو أهم وسام في اليابان.

وأعلنت الحكومة في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنها منحت أوسمة لـ117 أجنبيا من 57 دولة ومنطقة، فضلا عن أكثر من 4 آلاف ياباني.

ومن بين الشخصيات، التي تم تكريمها 5 علماء روس، سيتم منحهم وساما من الدرجة الثالثة، وهم المؤرخ السوفييتي-الروسي، ألكسندر ميشيرياكوف، وكبيرة الباحثين في مركز الدراسات اليابانية في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية (RAS)، إيرينا ليبيديفا.

كما ستمنح الحكومة اليابانية جوائز من الدرجة الرابعة لكل من فاديم كليموف، باحث في معهد المخطوطات الشرقية التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، وفالنتينا زابوريجسكايا، مديرة متحف الشرق الأقصى للفنون، والجائزة الخامسة ستكون من نصيب الباحثة في متحف الشرق، غالينا شيشكينا.

أنشئ وسام "الشمس المشرقة" في أبريل سنة 1875 بموجب مرسوم من مجلس الدولة الياباني، وتمثل شارته أشعة تنبعث من الشمس المشرقة التي ترمز إلى اليابان (أرض الشمس المشرقة).

المصدر: نوفوستي