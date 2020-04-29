ارتفاع كبير بعدد وفيات الولايات المتحدة ليوم الثلاثاء

عاد عدد وفيات فيروس كورونا في الولايات المتحدة للارتفاع حيث سجل ليوم الثلاثاء أكثر من 2200 حالة في مختلف الولايات.

وقالت الجامعة التي تتخذ من بالتيمور مقرا لها في فترة 24 ساعة حتى الساعة 8:30 مساء (0030 بتوقيت جرينتش) أن هناك 2207 حالة وفاة إضافية بعد أن انخفض العدد اليومي إلى حوالي 1300 يومي الأحد والاثنين.



ووصل العدد الإجمالي للوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا الجديد إلى 58351 ، متجاوزا 58220 التي سجلها الأرشيف الوطني باعتبارها خسائر أميركية بسبب القتال وأسباب أخرى، بما في ذلك الحوادث، في حرب جنوب شرق آسيا التي استمرت لسنوات.



كما سجلت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء المليون إصابة من فيروس كورونا ، أي حوالي ثلث إصابات العالم وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

المصدر: أ ف ب