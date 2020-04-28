إيطاليا: الأكبر سنا هم من يعمل أكثر خلال الإغلاق الحالي

تشير الإحصائيات، إلى أن العمالة النشطة الآن في القطاعات المفتوحة أكبر سنا، مقارنة بمتوسط أعمار العاملين في إيطاليا قبل تنفيذ سياسة الإغلاق الحالية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال روبرتو موندوتشي مدير إدارة الإنتاج الإحصائي بالمعهد الوطني للاحصاء "استات": "العمال الذين يعملون في القطاعات المفتوحة أكبر سنا في المتوسط، وهذا عنصر جدير بالاهتمام بشأن سياسات إعادة الفتح" في الرابع من مايو المقبل.

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المصدر: .adnki.net