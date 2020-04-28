روحاني: على الإيرانيين توخي الحذر من كورونا ولكن عدم الخوف منه

دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، مواطني بلاده إلى توخي الحذر وليس الخوف من فيروس كورونا، وذلك وسط توجه إيران إلى تخفيف القيود المتعلقة بمواجهة جائحة كوفيد-19.

إقرأ المزيد

ونقل الموقع الإلكتروني للرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله اليوم الثلاثاء، إن "الخوف المفرط والقلق المفرط والهلع المفرط أسوأ من كورونا نفسه وهذا الفيروس، ويمكن أن يدمر ذلك حياة الناس ويقلق راحتهم".

وتابع: "لكن في الوقت نفسه علينا ألا نكون مهملين مما يعني أنه يجب ألا نفرط في القلق والهلع ويجب توخي الحذر اللازم".

وعاد الإيرانيون إلى المتاجر والأسواق والحدائق خلال الأسبوع المنصرم مع تخفيف البلاد القيود المفروضة بسبب كورونا، بعد أن تراجعت الزيادة اليومية في عدد الوفيات إلى أقل من 100 منذ 14 أبريل الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية كيانوش جهانبور اليوم الثلاثاء، إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 71 خلال الساعات الـ24 الماضية ليصل إلى 5877.

وأضاف أن إجمالي الإصابات بمرض "كوفيد-19" في إيران وصل إلى 92584.

المصدر: رويترز