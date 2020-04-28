إيران.. انخفاض أعداد مرضى كورونا في مستشفيات العاصمة

أعلن قائد عمليات مكافحة فيروس كورونا في العاصمة الإيرانية طهران علي رضا زالي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المدينة، انخفض بنسبة 5-7% خلال 24 ساعة.

إقرأ المزيد

ودعا زالي المواطنين للالتزام بالتباعد الاجتماعي والتعاون مع السلطات من أجل حصر تفشي فيروس كورونا والحفاظ على المنحى التنازلي في معدل الإصابات اليومية

وأضاف: "أدعو المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة، وخاصة من يعانون من أمراض القلب والسكري والضغط والرئة والسرطان".

كما حث التلفزيون الرسمي على إعداد برامج لتعليم المواطنين على صناعة الكمامات في المنزل لاستخدامها أثناء تنقلهم في المدينة.

المصدر: RT