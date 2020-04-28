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وزير ياباني يتعرض للانتقاد بسبب منحه أولوية لإجراء اختبار الكشف عن كورونا

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وزير ياباني يتعرض للانتقاد بسبب منحه أولوية لإجراء اختبار الكشف عن كورونا
Reuters Issei Kato
وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا
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تعرض وزير الإنعاش الاقتصادي الياباني، ياسوتوشي نيشيمورا، لانتقادات بسبب خضوعه لاختبار للكشف عن إصابته بفيروس كورونا، بينما يواجه مواطنون عاديون رفضا في إجراء هذا الاختبار لهم.

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وذكرت وسائل إعلام يابانية، أن الوزير تلقى أولوية ملحوظة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لاحتمال الإصابة بفيروس كورونا، بينما تم رفض القيام بنفس الاختبار للعديد من المواطنين في حالات أكثر إلحاحا. 

واعتبر الكثيرون أنه من "غير العدل" للوزير الذي لم تظهر عليه أعراض مرض "كوفيد-19"، أن يجري اختبار الفيروس قبل المواطنين الذين ظهرت عليهم هذه الأعراض.

وخضع نيشيمورا لاختبار PCR بعد تأكيد إصابة أحد أعضاء فريق الاستجابة للفيروس بأمانة مجلس الوزراء، والذي رافق الوزير في زيارة تفتيشية في 19 أبريل الجاري.

ودخل الوزير في عزل صحي يوم السبت، لكنه عاد إلى مهامه يوم الاثنين، حيث ثبتت عدم إصابته بالعدوى.

وكتب نيشيمورا على "تويتر" "أجريت اختبار PCR ووجدت أنني لست مصابا"، مضيفا أنه لم يكن على اتصال وثيق مع الموظف المصاب.

وقوبل المنشور بانتقادات مثل "لماذا حصلت على الاختبار؟" و"لقد خضعت للاختبار لأنك شخصية حكومية رئيسية".

المصدر: nippon.com

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