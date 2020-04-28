لافروف يبحث جائحة كورونا مع ظريف وأوغلو والصليب الأحمر

أجرى وزير الخارجية سيرغي لافروف اليوم سلسلة اتصالات هاتفية مع نظيريه الإيراني محمد جواد ظريف، والتركي مولود تشاووش أوغلو، ورئيس الصليب الأحمر بيتر مورير، بحث فيها جائحة كورونا.

وجاء في بيان صدر عن الخارجية الروسية: "بحث الوزيران لافروف وظريف سير مكافحة جائحة كورونا، وجدول الأعمال الدولي مع التركيز على الوضع في أفغانستان، وخطة العمل المشتركة الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني".

وأشارت الوزارة إلى أن لافروف، بحث في حديث هاتفي كذلك مع نظيره التركي الإجراءات المتخذة في روسيا وتركيا لمكافحة الوباء، وآفاق تعاون الجانبين، وعودة المواطنين الروس العالقين في تركيا إلى بلادهم.

كما توقف الوزيران عند التسوية السلمية في سوريا، وتطورات الوضع في منطقة وقف التصعيد في إدلب والعلاقات الثنائية والتعاون في المنظمات الدولية.

وأشارت الخارجية الروسية، إلى أن لافروف بحث عبر الهاتف مع رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي بيتر مورير، الإجراءات المتخذة في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد، والتعاون في تخطي العواقب الإنسانية للوباء.

المصدر: وكالات