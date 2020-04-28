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إصابة فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في كفار سابا

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إصابة فلسطيني بعد تنفيذه عملية طعن في كفار سابا
مقتل فلسطيني بعملية طعن امرأة في كفار سابا
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أصيب شاب فلسطيني بالرصاص، وأصيبت امرأة إسرائيلية تبلغ من العمر 55 عاما بجروح، بعدما تعرضت للطعن بالقرب من مجمع تجاري في مدينة كفار سابا داخل إسرائيل.

وقالت مراسلتنا، إن شابا فلسطينيا (19 عاما) من سكان الضفة الغربية، قام بطعن امرأة (62 عاما) في أحد شوارع كفار سابا.
وبحسب بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل، فإن "مركز الشرطة تلقى اليوم حوالي الساعة 12:30 بلاغا حول طعن سيدة في شارع ڤايتسمان في كفار سابا، وخلال الحادث وصل مواطن إلى المكان وشاهد العملية فقام بإطلاق النار نحو المشتبه، فأصابه بجروح وصفت بالمتوسطة، وفق مصادر طبية".
وتابع البيان أن طواقم طبية وصلت إلى المكان قامت بنقل المصابة لتلقي العلاج في مركز "مئير" الطبي حيث وصفت حالتها بالمتوسطة".
وأكدت الشرطة أن التحقيق مستمر لمعرفة دوافع الطعن.

المصدر: RT

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