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الكرملين: ليس لدينا معلومات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية

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الكرملين: ليس لدينا معلومات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية
Sputnik Валерий Мельников
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أعلنت موسكو أنها لا تملك معلومات رسمية حول صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعد الشائعات الإعلامية التي تحدثت عن تدهور وضعه الصحي دون الاستناد إلى دليل غير تغيبه عن الظهور.

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وردا على أسئلة الصحفيين قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تملك معلومات من قنوات دبلوماسية رسمية حول صحة الزعيم الكوري الشمالي.

وردا على سؤال من وكالة "إنترفاكس"، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "لا .. ليس لدينا معلومات رسمية".

وفي هذا الإطار ذكر وزير الوحدة بكوريا الجنوبية كيم يون تشول، اليوم، أن الإعلام الكوري الشمالي يواصل بث تقارير عن ممارسة الزعيم الشمالي لأعماله، في إشارة إلى أنه يدير شؤون الدولة كالمعتاد. 

وبعد تقرير نشرته صحيفة "ديلي إن كي" الكورية الجنوبية بأن كيم جونغ أون يخضع للعلاج بعد عملية جراحية، بدأت الشائعات تنتشر في عدد من وسائل الإعلام والشبكات الاجتماعية حول خطر يهدد صحة زعيم كوريا الديمقراطية. 

ولم تستشهد صحيفة "ديلي إن كي" الكورية الجنوبية، وعدد من وسائل الإعلام الأخرى مثل قناة CNN الأمريكية والأسبوعية اليابانية Sukang Gendai، إلا بمصادرها.

ونقلا عن وسائل الإعلام المذكورة تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، شائعات حول الوفاة مزعومة لزعيم كوريا الشمالية.

المصدر:"إنترفاكس"

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