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دعوة لوليي عهد السعودية وأبو ظبي للتحرك ضد "ذباب إلكتروني" يحاول إفساد الود مع المغرب..

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دعوة لوليي عهد السعودية وأبو ظبي للتحرك ضد
Reuters
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ناشد الصحفي والإعلامي الكويتي أحمد الجارالله، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي العهد في السعودية محمد بن سلمان بالتدخل لوقف "الذباب الإلكتروني".

وفي تغريدة بالخصوص، أبلغ رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية الأميرين محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، بوجود "ذباب إلكتروني خسيس يعمل على الفتنة بين شعبي السعودية والإمارات والشعب المغربي".

ويقصد الجارالله الجدل الدائر في مواقع التواصل بين نشطاء من المغرب وآخرين من الإمارات والسعودية، على خلفية أخبار تنسب للبلدين الخليجيين عن مجاعة في المغرب، يؤكد النشطاء المغاربة بطلانها. 

وطلب الصحفي الكويتي من ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي التحرك "حتى لا ينجح هولاء الأشرار في مسعاهم الخبيث".

ويمكن الإشارة إلى أنه وفي خضم الدفاع والدفاع المضاد حول هذا الموضوع، خرج البعض في مواقع التواصل الاجتماعي عن طوره، وحاد الحوار عن المنطق وجادة الصواب، وأصبح نوعا من التلاسن الفج.

ووجد عدد من الدخلاء في الجدل المثار، مناسبة لتصفية الحسابات مع هذا البلد أو الآخر، وفتح ملفات قديمة للتشهير.

المصدر: RT

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