دعوة لوليي عهد السعودية وأبو ظبي للتحرك ضد "ذباب إلكتروني" يحاول إفساد الود مع المغرب..

ناشد الصحفي والإعلامي الكويتي أحمد الجارالله، ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وولي العهد في السعودية محمد بن سلمان بالتدخل لوقف "الذباب الإلكتروني".

وفي تغريدة بالخصوص، أبلغ رئيس تحرير صحيفة "السياسة" الكويتية الأميرين محمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، بوجود "ذباب إلكتروني خسيس يعمل على الفتنة بين شعبي السعودية والإمارات والشعب المغربي".

امير محمد بن زايد أمير محمد بن سلمان هناك ذباب أكتروني خسيس يعمل علي الفتنه بين شعبي السعوديه وشعب الامارات والشعب المغربي روائح هذا الذباب تزكم الانوف الذين يطلقون هذا الذباب جماعه الاخوان المسلمين ومعهم السياسه التركيه إمراءنا تحركوا حتي لاينجح هولاء الاشرار في مسعاهم الخبيث — أحمد الجارالله (@Ahmadaljaralah) April 27, 2020

ويقصد الجارالله الجدل الدائر في مواقع التواصل بين نشطاء من المغرب وآخرين من الإمارات والسعودية، على خلفية أخبار تنسب للبلدين الخليجيين عن مجاعة في المغرب، يؤكد النشطاء المغاربة بطلانها.

الامارات و دول أخرى تقول إن المغرب يعاني من مجاعة في ضل أزمة كوفيد -19

انا كمواطنة مغربية أبا عن جد اقول لهم الحمد الله كل شيء متوفر في بلادنا بل وأكثر من ذلك المغرب يصدر الخضر والفواكه للخارج هناك فائض في إنتاج الخضر و الفواكه🇲🇦#المغرب_خط_أحمر 🇲🇦 pic.twitter.com/fDufXXeQGt — مغربية بنت عز ما نتهز 🇲🇦 (@yVujW7ujQ2Rs3xA) April 27, 2020

وطلب الصحفي الكويتي من ولي عهد أبوظبي وولي العهد السعودي التحرك "حتى لا ينجح هولاء الأشرار في مسعاهم الخبيث".

من بيحاسبه اصلا هذا يمثل نفسة ولا يمثل اي جهه حكوميه باختصار سفيه وقالوها من امن العقاب اساء الادب وين وزراة الاعلام ما تادب هالاشكال وترك فرصة لكلاب الخنزيرة وكلاب اردوغان فرصة يثيرو الفتنه بين السعودية والمغرب والمصيبه فيه مغاريه صدقو الكلام وانجرفوا وراءهم — 🇸🇦يكفي اني سعودي🇸🇦 (@bander23501619) April 28, 2020

ويمكن الإشارة إلى أنه وفي خضم الدفاع والدفاع المضاد حول هذا الموضوع، خرج البعض في مواقع التواصل الاجتماعي عن طوره، وحاد الحوار عن المنطق وجادة الصواب، وأصبح نوعا من التلاسن الفج.

مؤخراً خرج ذباب إلكتروني إماراتي ينتقد تعامل الحكومة المغربية مع ازمة كورونا وحذر من مجاعة في المغرب

ونسى أننا امة نأكل مما نزرع ولا نستورد ولو بصلة من الخارج ونطعم أوروبا بأطنان من الخضر والفواكه#المغرب_خط_أحمر#الذباب_الالكتروني_الإماراتيpic.twitter.com/fh1kVaGJvP — Wissal Kassori (@KassoriWissal) April 22, 2020

ووجد عدد من الدخلاء في الجدل المثار، مناسبة لتصفية الحسابات مع هذا البلد أو الآخر، وفتح ملفات قديمة للتشهير.

المصدر: RT