توقيف شرطي تركي عن العمل لتسببه بوفاة سوري

أعلنت السلطات التركية، اليوم الثلاثاء، عن توقيف شرطي عن العمل، قالت أنه "تسبب عن طريق الخطأ" بوفاة شاب سوري هرب من نقطة تفتيش.

وذكرت ولاية أضنة في بيان، أن عناصر شرطة من مديرية أمن منطقة سيهان، أقاموا نقطة تفتيش في حي سوجو زاده.

وأشار البيان إلى أن شابا سوريا يدعى "أ.هـ" أصيب بالخطأ بعيار ناري، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب الوقوف من قبل الشرطة.

ولفت إلى أن الشاب فقد حياته بعد محاولات إنقاذه في المستشفى.

وأكد على وقف عنصر الشرطة الذي أطلق النار بشكل مؤقت عن العمل، واستمرار التحقيقات القضائية والإدارية بالقضية.

المصدر: الأناضول