ارتفاع الوفيات بكورونا في الهند إلى 934 والإصابات إلى 29435

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 48 وفاة و1055 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 934 والمصابين إلى 29435.

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وقال مسؤولون بالوزارة إن 6869 شخصا خرجوا حتى الآن من المستشفيات بعدما تحسنت صحتهم. وذكرت المعلومات أن "عدد حالات الإصابة النشطة بلغ 21632".

ويمثل الثلاثاء، اليوم الـ35 من الإغلاق الجاري في أنحاء البلاد، والذي أعلنته الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس. وتم تمديد الإغلاق الذي أعلن يوم 25 مارس، حتى الثالث من مايو.

وفي وقت سابق، أشار رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى أن الإغلاق بسبب الوباء، قد يستمر إلى ما بعد 3 مايو في المناطق التي عرفت بأنها نقاط ساخنة لتفشي الجائحة.

ووجه وزير الصحة الفيدرالي هارش فاردهان، هيئات معهد عموم الهند للعلوم الطبية ومؤسسات طبية رئيسية أخرى، إلى اتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة كورونا في ولاياتهم.

المصدر: شينخوا