رئيس الوزراء الإيطالي: لو سنحت الفرصة لفعلت نفس الشيء مرة أخرى

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، إنه لو سنحت له الفرصة سيعيد فعل كل شيء كما هو عليه الآن، بسبب أزمة فيروس كورونا.

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وأوضح كونتي، في مقابلة مع صحيفة "لا ستامبا" الإيطالية اليوم الثلاثاء: "لست نادما، فلدي مسؤولية كبيرة تجاه البلاد، ولا يمكنني تحمل مشاعر الرأي العام التي أفهمها من خلال مشاعري الخاصة"، مبينا أن "البوصلة التي توجه العمل وقرارات الحكومة هي تقييمات تستند إلى أساس علمي ويجب أن نستمر فيها ومن واجبي الالتزام بهذا".

وأضاف: "لو كان مريض واحد فقط، المريض رقم واحد الشهير، تمكن في البداية من نشر عدوى وباء أجبرنا على إغلاق إيطاليا كلها، فهل يمكن تخيل ما يمكن أن يحدث مع 100 ألف حالة إيجابية أخرى، تلك التي تحققنا من وجودها حاليا؟".

وتابع رئيس الوزراء الإيطالي: "أردنا تخفيف عبء الإجراءات التقييدية عن المواطنين قليلا، تلبية لرغبات مشتركة، مع تجنب شعور بإطلاق العنان للجميع وتحويل الحرية المعاد اكتشافها إلى ناشر للعدوى حتى بين العائلة والأصدقاء".

وختم: "سنواصل السير خطوة بخطوة، جاهزين لإجراء تعديلات إذا رأينا المنحنى يرتفع مرة أخرى، وسنلجأ إلى إقامة مناطق حمراء جديدة إذا لزم الأمر".

المصدر: آكي