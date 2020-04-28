سيئول: التعاون بين الكوريتين في مكافحة كورونا لا يخضع للعقوبات الأمريكية

قال المكتب الرئاسي الكوري الجنوبي اليوم الثلاثاء، إن التعاون بين الكوريتين في الاستجابة لفيروس كورونا هو مسألة إنسانية، ولا يخضع للعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

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وأوضح مسؤول رفيع المستوى في المكتب، أن هناك أسئلة كثيرة عما إذا كانت مبادرة الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، بأنه سيدفع للتعاون بين الكوريتين في الاستجابة المشتركة للوباء، تنتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على كوريا الشمالية أم لا، لكن الحكومة تعتقد أنه لا توجد قيود كبيرة على تنفيذ المبادرة.

وذكر أن الحكومة الكورية الجنوبية تتشاور مع الجانب الأمريكي بشكل وثيق حول مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين.

وصرح بأن قضية السماح للكوريين الجنوبيين بالرحلات الفردية إلى كوريا الشمالية لا يخضع أيضا للعقوبات الأمريكية المفروضة على الشمال، مضيفا أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتشاوران بشأن هذه المسألة منذ فترة طويلة.

وبخصوص مبادرة تحويل المنطقة منزوعة السلاح إلى منطقة سلام دولية، قال المسؤول، إن العالم كله يدعم ويوافق على هذه المبادرة.

وأوضح أن كوريا الشمالية لم ترد على مبادرة مون حتى الآن، غير أن كوريا الجنوبية مستعدة للتعاون على الفور في حال قبول العرض.

المصدر: يونهاب