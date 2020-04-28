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تغريم نائب وزير الصحة الماليزي بسبب انتهاكه الحجر الصحي

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تغريم نائب وزير الصحة الماليزي بسبب انتهاكه الحجر الصحي
Farhan Najib
نائب وزير الصحة الماليزي
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أدانت محكمة ماليزية اليوم الثلاثاء، نائب وزير الصحة عزمي الغزالي، بسبب انتهاكه الحجر الصحي، جراء انتشار فيروس كورونا.

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وتم تغريم الغزالي والمستشار التنفيذي لبيراك إكسو رازمان زكريا، و13 شخصا آخر، ألف رينغيت (ما يعادل 228 دولارا أمريكيا)، ستتحول للسجن شهرا واحدا في حال عدم الدفع، بحسب موقع "malaymail" المحلي.

وبعد انتهاء الجلسة، اعتذر نائب وزير الصحة على مخالفته القانون، مؤكدا أنه سيكون أكثر حذرا عند أداء واجباته في المستقبل.

وقال: "الأمر انتهى الآن.. سأحاول ألا أكرر هذا الخطأ مرة أخرى وأكون أكثر حذرا في المستقبل".

وأصدر القاضي نورهيدياتي محمد نصروه، الحكم بعد إدانة المتهمين بانتهاك اللائحة 6 من قانون الوقاية من الأمراض المعدية والسيطرة عليها لعام 2020، والتي يتم تنفيذها بموجب "MCO".

وسجلت السلطات الماليزية أمس الاثنين، 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 5820 إصابة، وحالة وفاة واحدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 99.

المصدر: Malay Mail

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