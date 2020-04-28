كوريا الجنوبية تعلن حصيلة حالات كورونا في اليوم الـ100 على انتشاره

أعلنت مراكز كوريا الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في بيان لها، عن تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الثلاثاء، وهو اليوم الـ100 منذ اكتشاف أول إصابة بالعدوى في البلاد.

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وأشار البيان إلى أن 12 من الإصابات الجديدة هي حالات واردة، مضيفا أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 10752 حالة.

ولفت البيان إلى أنه رغم زيادة الحالات المسجلة لدى القادمين من الخارج، فقد قل عدد حالات انتقال العدوى داخليا، حيث ظل المعدل اليومي من الإصابات الجديدة في حدود 10 لليوم العاشر على التوالي.

وبلغ عدد الوفيات الناجمة عن كورونا حتى الآن 244 بزيادة حالة واحدة، بينما تماثل 90 مريضا للشفاء خلال اليوم الأخير، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8854.

المصدر: "يونهاب"