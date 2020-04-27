ولاية تكساس تبدأ برفع إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 1 مايو

أعلن حاكم تكساس الأمريكية غريغ أبوت أن سلطات الولاية ستبدأ برفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا اعتبارا من 1 مايو المقبل.

وقال أبوت في كلمة له، اليوم الاثنين، إن "المرسوم التنفيذي (حول الحجر الصحي) أدى مهامه وساهم في تباطؤ ارتفاع عدد حالات كوفيد-19"، مضيفا أنه سينتظر حتى انتهاء سريانه يوم 30 أبريل، ثم سيبدأ بإعادة فتح الاقتصاد.

ومن المخطط فتح المحلات التجارية والمطاعم ودور السينما في تكساس يوم 1 مايو، لكنها لن تعمل بطاقتها الكاملة، وستستقبل 35% من العدد الطبيعي للزبائن. وسيتم أيضا فتح المكاتب والمتاحف.

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ولفترة معينة ستبقى صالونات الحلاقة والجمال والنوادي الرياضية مغلقة، لكن أبوت تعهد بفتحها بأسرع ما يمكن.

من جهة أخرى، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن السلطات الفدرالية توصي الولايات بإعادة فتح الاقتصاد بأسرع ما يمكن ولكن مع مراعاة معايير السلامة.

يذكر أن عدد إصابات كورونا في ولاية تكساس تجاوز الـ 25 ألف حالة مع تسجيل 679 وفاة، بحسب معطيات صحيفة "نيويورك تايمز". وستكون تكساس من الولايات الأولى التي سترفع الإجراءات الصارمة للحجر الصحي.

المصدر: نوفوستي