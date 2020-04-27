فنزويلا.. مادورو يجري تعديلا جذريا في هرم إدارة قطاع النفط في بلاده

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسومين بتعيين وزير الصناعة طارق العيسمي وزيرا للنفط، وأسدروبال تشافيز ابن عم الرئيس الراحل هوغو تشافيز، رئيسا لشركة النفط الحكومية PDVSA.

وتم نشر المرسومين في الصحيفة الرسمية اليوم الاثنين.

#Entérate || Designado @TareckPSUV como Ministro del Poder Popular de Petróleo según Gaceta Oficial Número 6.531 Extraordinaria pic.twitter.com/PB9W9g6eRL — Ministerio de Industrias y Producción Nacional (@MinIndustriasVE) April 27, 2020

وجدير بالذكر أن طارق العيسمي هو سياسي من أصول عربية، ومقرب من الرئيس مادورو.

وكان وزيرا للصناعة منذ يونيو 2018، وقبل ذلك نائبا لرئيس الجمهورية، كما شغل منصب وزير الداخلية والعدل في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

#ICYMI: ICE HSI announces new charges, reward up to $10 million for information leading to the arrest, conviction of former Venezuelan Vice President Tareck El Aissami https://t.co/fg1wMBXlTN#Venezuelapic.twitter.com/zHLjhJFvTK — ICE (@ICEgov) March 30, 2020

وهو بين المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمتهم الولايات المتحدة بالتورط في تهريب المخدرات، وفرضت عليهم عقوبات.

أما أسدروبال تشافيز، فهو ابن عم الرئيس الراحل، وكان خلال الفترة بين نوفمبر 2017 وفبراير 2019 رئيسا لشركة "سيتغو" لنقل وتكرير النفط، المرتبطة بشركة النفط الحكومية PDVSA.

وقبل تعيين المسؤولين الجديدين كان المنصبان بيد شخص واحد، وهو الجنرال مانويل كيفيدو الذي تم تعيينه لإدارة قطاع النفط قبل أكثر من عامين مع عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين الآخرين.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية انخفاض أسعار النفط والنقص في الوقود الذي تعاني منه فنزويلا وسط أزمة اقتصادية حادة.

المصدر: وكالات