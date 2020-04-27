 
مباشر
عاجل
ترامب يتحدث عن تحسن في الولايات المتحدة على صعيد كورونا

فنزويلا.. مادورو يجري تعديلا جذريا في هرم إدارة قطاع النفط في بلاده

أخبار العالم

فنزويلا.. مادورو يجري تعديلا جذريا في هرم إدارة قطاع النفط في بلاده
Reuters Carlos Garcia Rawlins / MARCO BELLO
طارق العيسمي (اليمين) وأسدروبال تشافيز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nraq

أصدر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مرسومين بتعيين وزير الصناعة طارق العيسمي وزيرا للنفط، وأسدروبال تشافيز ابن عم الرئيس الراحل هوغو تشافيز، رئيسا لشركة النفط الحكومية PDVSA.

وتم نشر المرسومين في الصحيفة الرسمية اليوم الاثنين.

وجدير بالذكر أن طارق العيسمي هو سياسي من أصول عربية، ومقرب من الرئيس مادورو.

وكان وزيرا للصناعة منذ يونيو 2018، وقبل ذلك نائبا لرئيس الجمهورية، كما شغل منصب وزير الداخلية والعدل في عهد الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وهو بين المسؤولين الفنزويليين الذين اتهمتهم الولايات المتحدة بالتورط في تهريب المخدرات، وفرضت عليهم عقوبات.

أما أسدروبال تشافيز، فهو ابن عم الرئيس الراحل، وكان خلال الفترة بين نوفمبر 2017 وفبراير 2019 رئيسا لشركة "سيتغو" لنقل وتكرير النفط، المرتبطة بشركة النفط الحكومية PDVSA.

وقبل تعيين المسؤولين الجديدين كان المنصبان بيد شخص واحد، وهو الجنرال مانويل كيفيدو الذي تم تعيينه لإدارة قطاع النفط قبل أكثر من عامين مع عدد من المسؤولين الأمنيين السابقين الآخرين.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية انخفاض أسعار النفط والنقص في الوقود الذي تعاني منه فنزويلا وسط أزمة اقتصادية حادة.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا