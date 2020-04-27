قلق كبير في بريطانيا إزاء تقارير عن أطفال ظهرت عليهم أعراض تشبه علامات كورونا

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أنه "قلق للغاية" إزاء تقارير عن أطفال ظهرت عليهم أعراض شديدة، ربما تكون ناجمة عن إصابتهم بفيروس كورونا.

وقال مدير هيئة الخدمات الصحية الوطنية في إنجلترا ستيفن باويس: "علمنا في الأيام القليلة الماضية بأنباء عن إصابة أطفال بحالة مرضية شديدة ربما تكون مرضا يشبه كاواساكي"، في إشارة لأعراض التهابات في الأوعية الدموية.

وأضاف: "طلبت من مدير الصحة الوطنية للأطفال والشباب النظر في هذا الأمر باعتباره مسألة عاجلة. لسنا متأكدين في الوقت الراهن... من السابق لأوانه القول إن كانت هناك صلة" بين هذه الأعراض وإصابة أصحابها بكورونا.

المصدر: "رويترز"‭ ‬‬ ‭‭ ‬‬