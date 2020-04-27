حاكم كاليفورنيا يعلن تشديد قيود الحظر بعد تدفق حشود كبيرة على الشواطئ

أعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم، أن سلطات الولاية ستشدد إجراءات إلزام السكان بتطبيق القيود العامة المفروضة بسبب فيروس كورونا، في ظل تدفق حشود كبيرة من المواطنين على بعض الشواطئ.

وعرض نيوسوم خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين، صورا توثق حشودا واسعة من الناس في شواطئ دائرتي أورانج وفينتورا، قائلا: "هذه المشاهد تمثل ما لا يجب أن نراه في هذا الوقت".

وأضاف: "الشيء الوحيد الذي سيعيدنا إلى الوضع السابق هو سلوكنا، وفقط مثل هذه التصرفات يمكنها عرقلة قدراتنا على فتح الاقتصاد".

وأشار في هذا السياق إلى أن سلطات الولاية ستشدد متابعة التزام الناس بالقيود العامة، وخاصة إجراءات التباعد الاجتماعي.

وسجلت في ولاية كاليفورنيا حتى مساء الاثنين، 43772 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، بما في ذلك 1718 حالة وفاة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية