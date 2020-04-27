مسؤول: إيرلندا ليست مستعدة بعد لتخفيف قيود كورونا

أعلنت السلطات الصحية في إيرلندا أنه لن يكون بوسعها تخفيف قيود الحجر الصحي في 5 مايو القادم كما هو متوقع، ما لم يتم إحراز تقدم في احتواء انتشار فيروس كورونا في البلاد هذا الأسبوع.

وقال هولوهان كبير مسؤولي الشؤون الطبية في إيرلندا، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: "نشهد أن معدل الدخول لوحدات العناية المركزة لا يزال في ارتفاع، ونود أن نرى هذا العدد ينخفض. وما زلنا نسجل أعدادا كبيرة من حالات الإصابة، ونواجه تحديا كبيرا في مرافق الرعاية الصحية. شهدنا تحسنا لكنه تباطأ".

وسجلت البلاد 19648 حالة إصابة بالفيروس منها 9313 حالة نشطة، و1102 وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 9233 ما يعادل 47% من إجمالي المصابين.

ووفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن معدل الوفيات لكل مئة ألف نسمة في المملكة المتحدة التي تعيش حاليا ذروة تفشي الوباء، هو 27.30 حالة، وفي أيرلندا 15.84 حالة.

وللمقارنة، يبلغ هذا المؤشر في إسبانيا التي تعد إحدى بؤر المرض في أوروبا 46.48 حالة.

المصدر: وكالات