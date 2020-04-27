البنك الدولي يخصص 196 مليون دولار لمساعدة دول فقيرة ضد كورونا

أعلن البنك الدولي أنه سيقدم 195.84 مليون دولار بحلول الأسبوع القادم لـ64 دولة بين الأكثر فقرا في العالم، لمساعدتها في التصدي لجائحة كورونا.

وستأتي هذه الأموال من برنامج التمويل الطارئ لمكافحة لأوبئة الذي أطلقه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا في 2013-2016 في سيراليون وغينيا وليبيريا والذي قتل ما لا يقل عن 11300 شخص، لتمويل الدول الفقيرة التي تأثرت بالمرض المذكور.

وأضاف البنك الدولي في بيان له اليوم، أن حزم التمويل، ستتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة وسيجري إعطاء الأولوية للدول المصنفة على أنها ضعيفة أو تعاني من صراعات.

وذكر البنك أن الأموال ستساعد الدول في تمويل شراء معدات طبية أساسية ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية، ولدعم العاملين في القطاع الصحي في الخطوط الأمامية للأزمة.

المصدر: رويترز