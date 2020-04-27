البنتاغون يرفع السرية عن فيديوهات لـ"ظاهرة جوية غامضة"

نشر البنتاغون اليوم الاثنين 3 فيديوهات تم رفع السرية عنها، لتعامل طيارين أمريكيين مع "ظاهرة جوية لم تحدد طبيعتها".

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سيو غاف، إن أحد الفيديوهات تم تسجيله في عام 2004 والاثنين الآخرين في يناير 2015.

Pentagon formally releases 3 Navy videos showing "unidentified aerial phenomena" https://t.co/DNtaSBpV0qpic.twitter.com/m2l1D7a1jo — CBS News (@CBSNews) April 27, 2020

وأضافت أن وزارة الدفاع الأمريكية "اعتبرت بعد دراسة دقيقة أن الموافقة على نشر تلك الفيديوهات لن يؤدي إلى الكشف عن أي أنظمة أو قدرات حساسة ولن يعيق أي تحقيقات مستقبلية" في تلك الظواهر.

وتم تسريب الفيديوهات دون سماح البنتاغون في ديسمبر 2017 ومارس 2018 ونشرتها شركة خاصة، ثم انتشرت على الإنترنت.

وتظهر في الفيديوهات أجسام طائرة مجهولة وردود فعل الطيارين الأمريكيين، الذين استغربوا سرعة تحرك الأجسام.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية