المجموعة الحكومية المشرفة على مكافحة كورونا تغادر ووهان

غادرت المجموعة الحكومية المشرفة على جهود مكافحة فيروس كورونا إقليم هوبي الصيني وسط البلاد، وحاضرته مدينة ووهان، بؤرة تفشي فيروس كورونا المستجد في الصين.

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وقالت وكالة "شينخوا" الصينية، إن المجموعة التوجيهية المركزية التي تشرف على جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19" غادرت مقاطعة هوبي متوجهة إلى بكين.

وأفادت بأن إقليم هوبي وحاضرته ووهان، عدل جهوده للوقاية من الوباء والسيطرة عليه، من مستوى الطوارئ الاستثنائي، إلى المستوى الاعتيادي.

وكانت لجنة الصحة الوطنية في الصين قد أعلنت اليوم الاثنين، أن الصين سجلت 3 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في 26 أبريل، مقابل 11 حالة في اليوم السابق دون تسجيل حالات وفاة جديدة.

المصدر: شينخوا