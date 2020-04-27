إيطاليا.. أدنى عدد إصابات بكورونا منذ 10 مارس

قالت وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن تم تسجيل 333 وفاة جديدة بفيروس كورونا الاثنين، مقارنة بـ260 وفاة أمس الأحد، بينما تم تسجيل 1739 إصابة بالفيروس، وهو الأدنى منذ 10 مارس.

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وكانت إيطاليا سجلت أمس الأحد 2324 إصابة بفيروس كورونا.

وقالت الوكالة إن إجمالي عدد الوفيات في إيطاليا منذ ظهور المرض في 21 فبراير بلغ حتى الآن 26977، وهي ثاني أعلى نسبة في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة 199414، وهو ثالث أعلى عدد عالمي بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

ويقبع 1956 شخصا في العناية المركزة يوم الاثنين مقارنة بـ 2009 يوم الأحد، بينما تم الإعلان عن شفاء 66624، مقارنة بـ64928 في اليوم السابق.

وقالت الوكالة إنه تم اختبار ما مجموعه 1.237 مليون شخص للكشف عن الفيروس، ارتفاعا من 1.211 مليون في اليوم السابق، من بين حوالي 60 مليون نسمة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتيأعلن الأحد أن إيطاليا سترفع اعتبارا من 4 مايو تدريجيا حظرها المفروض منذ حوالي 7 أسابيع في محاولة لاحتواء الوباء.

يتبع..