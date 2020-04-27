أردوغان: سأعلن قريبا عن جدول العودة للحياة الطبيعية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيكشف قريبا عن جدول لعودة البلاد إلى الحياة الطبيعية، مشيرا إلى انخفاض وتيرة انتشار فيروس كورونا ونسبة الوفيات بسببه.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها اليوم الاثنين، أنه سيتم فرض حظر التجول لمدة 3 أيام في 31 مدينة تركية كبرى، اعتبارا من الجمعة 1 مايو، مضيفا أن حظر التجول خلال أيام العطلة الأسبوعية سيطبق حتى نهاية مايو المقبل.

وأشار إلى أن بلاده سترسل بدلات واقية وكمامات وغيرها من المستلزمات الطبية للولايات المتحدة، وأن تركيا قدمت المساعدة إلى 55 دولة في العالم في محاربة فيروس كورونا.

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وأضاف أن تركيا ستعيد إلى البلاد 25 ألفا من مواطنيها الموجودين في 59 دولة.

ويأتي ذلك بعد أن سجلت تركيا أمس الأحد أدنى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 20 يوما.

وبلغ إجمالي المصابين في البلاد، أكثر من 110 آلاف شخص، مع تسجيل أكثر من 2800 حالة وفاة.

المصدر: الأناضول