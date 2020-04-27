الصين ترفض الزج بها في معمعة الانتخابات الأمريكية

أعربت الصين عن معارضتها للزج بها في الانتخابات الأمريكية، وذلك ردا على ما نشرته صحيفة "بوليتيكو"، نقلا عن مذكرة تحث المرشحين الجمهوريين للرئاسة على مهاجمة بكين على خلفية كورونا.

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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قنغ شوانغ خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين: "لماذا لم تدخر بعض القوى السياسية في الولايات المتحدة أي جهد في التشهير بالصين ومهاجمتها باسم المرض؟ الجواب بديهي".

وأضاف: "إذا كان التقرير الإخباري صحيحا، فلا يسعنا إلا أن نسأل.. من ينشر التضليل؟".

وشدد قنغ، على أن الجانب الصيني يعارض بشدة استخدام بعض الساسة الأمريكيين الصين من أجل حشد الأصوات الانتخابية، وتهديد مصالح الصين باسم المرض.

وتركز مذكّرة المرشحين الجمهوريين المكونة من 57 صفحة، وفق ما نقلت صحيفة "بوليتيكو"، على ثلاثة خطوط رئيسية، أولا أن الصين تسببت في الفيروس "بالتستر عليه "، ثانيا، أن الديمقراطيين "متساهلون مع الصين"، وثالثا، أن الجمهوريين "سيضغطون من أجل فرض عقوبات على الصين لدورها في نشر هذا المرض".

المصدر: شينخوا